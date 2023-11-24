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İngiltere sınırda karbon düzenleme mekanizması için zaman çizelgesi açıklamadı

Cuma, 24 Kasım 2023 12:35:51 (GMT+3)   |   İstanbul
       

İngiltere Maliye Bakanı Jeremy Hunt yayımladığı Sonbahar Açıklaması’nda hükümetin karbon kaçağı riskini azaltmak için sınırda karbon düzenleme mekanizmasının uygulamaya konulması da dahil olmak üzere alınabilecek önlemler konusunda kapsamlı istişarelerde bulunduğunu ve kararını kısa süre içinde yayımlayacağını belirtti. Ancak sınırda karbon düzenleme mekanizması ve mekanizmanın 2026 yılına kadar uygulanmasına yönelik bir zaman çizelgesi açıklamadı.

SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere geçtiğimiz günlerde Hunt ülkenin 2026 yılından itibaren karbon yoğun ürünlerin ithalatına vergi getirmeyi planladığını belirtmişti.

Basında çıkan haberlere göre İngiliz ticaret birliği UK Steel ülkenin bir sınırda karbon düzenleme mekanizması uygulayacağını resmi olarak açıklamayan bakanı eleştirdi. Birlik İngiltere çelik sektörünün karbon kaçağı ve rekabet gücünün azalması riskiyle karşı karşıya kalmasına yönelik endişelerini dile getirdi. AB’nin vergilerine tabi olan karbon yoğun ürünlerin İngiltere pazarına yöneltilmesi riskini önlemek amacıyla ülkenin AB’nin sınırda karbon düzenleme mekanizmasının yürürlüğe gireceği 2026 yılında kendi mekanizmasını devreye alması gerektiği anlaşılıyor.


Etiketler: İngiltere Avrupa Çelik Üretimi Görüş 

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