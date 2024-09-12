ING: Demir cevheri fiyatları bu yıl daha da düşecek

Hollanda merkezli uluslararası banka ING, demir cevheri gibi emtia piyasalarının görünümüne odaklanan aylık raporunu yayımladı.

Banka, yılın başından bu yana demir cevherinin kötü bir performans gösterdiğini ve fiyatların yaklaşık %33 düşüşle 2022 yılından bu yana ilk kez 90$/mt’un altına indiğini ifade etti. Söz konusu düşüşte, en büyük demir cevheri alıcısı Çin’in görünümünün kötüleşmeye devam etmesinin rol oynadığını söyledi.

Çelik talebinin büyük bir kısmını oluşturan Çin konut sektöründeki krizin iyileşme belirtisi göstermediği ve inşasına yeni başlanan konut sayısının bu yıl çok sert düşerek çelik talebi üzerinde baskı kurmaya devam ettiği dile getirildi. Bu nedenle teşvikler artırılmadıkça konut ve inşaat sektörlerinin kısa vadede toparlanma ihtimalinin düşük olduğu belirtildi. Banka, demir cevheri fiyat görünümünde aşağı yönlü hareket riski oluşturan ana faktörün konut sektöründe devam eden zayıflık olduğunu vurguladı.

Öte yandan ING, Çin’deki limanlarda demir cevheri stoklarının yeniden 150 milyon mt’un üzerine çıktığına ve söz konusu seviyenin yılın bu zamanı için çok yüksek olduğuna dikkat çekti. Yılın ilk yarısında demir cevheri ithalatı yıllık %6 artış kaydetti. Bu nedenle banka, Çin’de yüksek demir cevheri arzının fiyatlar üzerinde baskı kurmaya devam edeceğini öngördüğünü bildirdi.

Bununla birlikte cansız talep ve yeterli arza bağlı olarak demir cevheri fiyatlarının bu yıl daha da düşmesinin beklendiği aktarıldı. Düşük çelik talebi sebebiyle demir cevheri fiyatlarının kısa vadede aşağı yönlü hareket edebileceği belirtildi. Çin’in demir cevheri fiyatlarını desteklemeye devam edeceği ve ülkenin çelik talebi görünümünün arz-talep dengesi üzerinde çoğunlukla belirleyici olacağı ifade edildi. Banka, üçüncü çeyrekte fiyatların ortalama 100$/mt, dördüncü çeyrekte ortalama 95$/mt seviyelerinde yer almasını ve 2024 yılı ortalamasının ise 106$/mt olmasını beklediğini söyledi.