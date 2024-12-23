Hindistan’ın Karnataka eyaleti hükümeti maden arazilerinden vergi almayı teklif etti

Hindistan’ın Karnataka eyaleti hükümeti, 2026 yılının Nisan ayından itibaren maden arazilerine ve maden haklarına son 12 yılı kapsayacak şekilde geriye dönük vergi uygulanmasını öngören yasa tasarısını sundu.

25 Temmuz tarihinde dokuz yargıçtan oluşan anayasa kürsüsü, eyalet hükümetlerinin madenlerin çıkarıldığı topraklar ve madenin kendisinden vergi alma hakkı olduğuna karar vermişti.

Yasa tasarısına göre ihale dışında elde edilen maden haklarından telif ücretinin üç katı oranında vergi alınacak. 2015 yılından önce 50 yıllık maden kiralama sözleşmesi imzalayan devlete bağlı madencilerin mevcut telif ücretlerinin üç katını, 2015 yıllından önce 50 yıllık madencilik hakkı alan devlete bağlı madencilerin telif ücretlerinin 1,5 katını ve 2015 yılının Ocak ayından sonra maden kiralama sözleşmesi imzalayan devlete bağlı madencilerin ise telif ücretlerinin 1,5 katını vergi olarak ödemesi gerekecek.

Vedanta ve Sandur Manganese, Karnataka’da faaliyet gösteren en büyük demir cevheri üreticileri olarak öne çıkarken, devlete bağlı demir cevheri madencisi NMDC Limited’in eyaletteki madenlerinde gerçekleştirdiği üretim toplam yıllık üretiminin %35’ini oluşturuyor.

NMDC’den yüksek tonajlı demir cevheri alımı yapan yerel çelik üreticisi JSW Steel’in de kanundan etkilenebileceği belirtiliyor.