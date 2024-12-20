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Fenix ​​Resources Weld Range’deki demir cevheri portföyünü yeni alımlarla genişletecek

Cuma, 20 Aralık 2024 12:18:51 (GMT+3)   |   İstanbul

Avustralya merkezli demir cevheri üreticisi Fenix ​​Resources Limited, Batı Avustralya’daki Weld Range’de satın aldığı bir proje ile keşif arazisiyle portföyünü önemli ölçüde genişleteceğini ve yeni yüksek kaliteli demir cevheri keşfi için madencilik fırsatlarının artacağını açıkladı.

Şirket, Avustralyalı Spartan Resources Limited’den %65’e kadar demir içeriğine sahip cevher örneklerinin bulunduğu Beebynganna Hills demir cevheri projesini satın aldı. Spartan Resources ile yapılan anlaşmaya göre Fenix, proje için 250.000$ nakit ve Beebynganna Hills’ten çıkarılan 1 milyon mt demir cevheri için 1 milyon $ ödeme yapacak.

Ayrıca şirketin Beebyn-W11 yatağının 14 km kuzeydoğusunda yer alan keşif arazisi Beebyn North’ta %63’e kadar demir içeriğine sahip demir cevheri kaliteleri bulunuyor.

Fenix’in İcra Kurulu Başkanı John Welborn, “2025 yılında yıllık üretimi 1,3 milyon mt’dan 4 milyon mt’a çıkarmayı planlıyoruz ve bölgesel altyapımızın daha fazla büyüme potansiyeline sahip olduğuna inanıyoruz,” şeklinde konuştu.

Öte yandan şirket lojistik faaliyetleri yürüten bağlı kuruluşu Newhaul Pty Ltd.’nin Batı Avustralya'nın Orta-Batı bölgesindeki operasyonlarından 6 milyon dmt demir cevheri taşıdığını belirtti.


Etiketler: Demir Cevheri Hammaddeler Avustralya Okyanusya Madencilik 

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