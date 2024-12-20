Çin’in demir cevheri üretimi Ocak-Kasım döneminde %1,9 arttı

Çin Ulusal İstatistik Bürosu’nun yayımladığı verilere göre, ülkenin demir cevheri üretimi 2024 yılının ilk on bir ayında %1,9 artışla 952,263 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Yalnızca Kasım ayında, Çin’in demir cevheri üretimi aylık %6,13 ve yıllık %9,3 düşüşle 81,15 milyon mt oldu.

İthal demir cevheri fiyatları Kasım ayının başında yukarı yönlü hareket ederken, daha sonra gevşedi. En yüksek fiyat seviyesi 106$/mt ile 5 Kasım’da kaydedilirken en düşük seviye 97$/mt ile 15-17 Kasım tarihinde görüldü.