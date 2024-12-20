 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Buradasınız: Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > Çin’in...

Çin’in demir cevheri üretimi Ocak-Kasım döneminde %1,9 arttı

Cuma, 20 Aralık 2024 09:56:44 (GMT+3)   |   Şanghay

Çin Ulusal İstatistik Bürosu’nun yayımladığı verilere göre, ülkenin demir cevheri üretimi 2024 yılının ilk on bir ayında %1,9 artışla 952,263 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Yalnızca Kasım ayında, Çin’in demir cevheri üretimi aylık %6,13 ve yıllık %9,3 düşüşle 81,15 milyon mt oldu.

İthal demir cevheri fiyatları Kasım ayının başında yukarı yönlü hareket ederken, daha sonra gevşedi. En yüksek fiyat seviyesi 106$/mt ile 5 Kasım’da kaydedilirken en düşük seviye 97$/mt ile 15-17 Kasım tarihinde görüldü.


Etiketler: Demir Cevheri Hammaddeler Çin Uzak Doğu Çelik Üretimi 

Benzer Haber ve Analizler

Günlük demir cevheri fiyatları CFR Çin - 20 Aralık 2024

20 Ara | Hurda ve Hammadde

Çin’de başlıca vadeli çelik ve hammadde fiyatları - 20 Aralık 2024

20 Ara | Uzun Ürünler ve Kütük

Fenix ​​Resources Weld Range’deki demir cevheri portföyünü yeni alımlarla genişletecek

20 Ara | Çelik Haberler

Çin’de ithal demir cevheri fiyatları talepteki düşüş ve stoklardaki artış sebebiyle gevşedi

19 Ara | Hurda ve Hammadde

Hindistan’ın Goa eyaleti hükümeti atıl duran 18 demir cevheri stokunu ihaleye açtı

19 Ara | Çelik Haberler

Çin’de başlıca vadeli çelik ve hammadde fiyatları - 19 Aralık 2024

19 Ara | Uzun Ürünler ve Kütük

Nippon Steel Kanada’daki Kami demir cevheri projesinden hisse alacak

19 Ara | Çelik Haberler

Brezilya çıkışlı yüksek kalite demir cevheri fiyatları düştü

19 Ara | Hurda ve Hammadde

Günlük demir cevheri fiyatları CFR Çin - 18 Aralık 2024

18 Ara | Hurda ve Hammadde

Hint KFIL Bharat demir cevheri madeninde üretime başladı

18 Ara | Çelik Haberler





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis