ING: Çin’deki yüksek demir cevheri arzı fiyatlar üzerinde baskı kuracak

Pazartesi, 15 Nisan 2024 12:04:34 (GMT+3) | İstanbul

Hollanda merkezli uluslararası banka ING, bu yıla yönelik demir cevheri fiyat tahminlerini paylaştı.

Banka, Çin’de demir cevheri fiyatlarının 100$/mt seviyesine yakın olduğunu ve konut krizine yönelik endişelerin demir cevheri piyasasını etkilediğini belirtti. Öte yandan ülkede çelik talebinin düşmeye devam ettiğini ve yerel konut sektörünün görünümünün halen olumsuz olduğunu ifade etti. Çin hükümetinin konut sektörünü canlandırmaya yönelik teşvik paketini devreye almakta geciktiğini ve inşaat sektöründe ilkbaharda görülen artışın henüz başlamadığını, bu nedenle demir cevheri ile çelik stoklarının yükseldiğini aktardı.

ING, Çin’de demir cevheri stoklarının bu yılın birinci çeyreğinde %24 yükseldiğini ve bu oranın 2014 yılından bu yana kaydedilen en yüksek çeyreklik artış olduğunu vurguladı. Çin limanlarındaki stokların arz ve talep dengesini gösterme bakımından önemli olduğunu dile getirdi. Mevsimsel artışın henüz başlamamış olması sebebiyle stoklarda beklenen düşüşün gecikebileceğinin altını çizdi. Banka, Çin’deki yüksek demir cevheri arzının fiyatlar üzerinde baskı kurmaya devam edeceğini öngördüğünü vurguladı.

Bununla birlikte düşük çelik talebi sebebiyle demir cevheri fiyatlarının kısa vadede aşağı yönlü hareket edebileceği belirtildi. Çin’in demir cevheri fiyatlarını desteklemeye devam edeceği ve ülkenin çelik talebi görünümünün arz-talep dengesi üzerinde çoğunlukla belirleyici olacağı ifade edildi. Ayrıca Çin konut sektörünün canlanmasının talebi destekleme bakımından çok önem taşıdığının da altı çizildi. Banka, ikinci çeyrekte fiyatların ortalama 100$/mt seviyesinde yer almasını ve 2024 yılı ortalamasının ise 106$/mt olmasını beklediğini bildirdi.