Industeel yürüyen tabanlı fırın yenilemesiyle karbon emisyonlarını azaltmayı hedefliyor

Çarşamba, 22 Ekim 2025 10:55:26 (GMT+3)   |   İstanbul

ArcelorMittal’e bağlı Fransa merkezli levha üreticisi Industeel, sürdürülebilirliği artırmak amacıyla Belçika’daki Charleroi levha haddehanesinde kapsamlı bir modernizasyon projesine başladı. Şirket, Almanya merkezli tesis ekipmanı tedarikçisi SMS Group’tan, yürüyen tabanlı fırınını son teknoloji hidrojen uyumlu brülörlerle yenileme siparişi verdi. Bu yatırımla fosil yakıt tüketiminin %25 oranında azaltılması ve karbon emisyonlarında kayda değer bir düşüş hedefleniyor.

Daha yeşil bir gelecek için tarihi fırın modernize ediliyor

Industeel’in ilk olarak 1969 yılında devreye alınan yürüyen tabanlı fırını, çelik levhaların sonraki işlemler için yeniden ısıtılmasında kullanılıyor. Yeni modernizasyon programı kapsamında SMS Group tesisin karbon ayak izini azaltmayı amaçlayan kapsamlı bir yenileme çalışması gerçekleştirecek. Projenin 2026 yazında tamamlanması planlanıyor. Mevcut fırının sökümü ve yenilenen sistemin kurulumu, üretim kesintilerini en aza indirmek için altı haftalık bir yaz bakım süresi içinde yapılacak.

Proje kapsamı

Proje kapsamında fırın gövdesi tamamen yeniden astarlanıp ısıl verimliliği artırılacak. Bununla birlikte enerji geri kazanımını optimize etmek amacıyla yüksek performanslı bir ısı geri kazanım ünitesi kurulacak ve yassı alev tavan brülörleri sisteme entegre edilecek. Yakıt optimizasyonu içinse SMS Group’un geliştirdiği X-Pact Prometheus yanma kontrol sisteminin devreye alınacak.

Bu iyileştirmelerin tümü, fırının faaliyet güvenilirliğini artırmayı, yakıt tüketimini azaltmayı ve emisyonları düşürmeyi sağlayacak.


