ICRA Hindistan’ın gayrisafi yurt içi hasıla büyüme tahminini %7,2’ye düşürdü

Salı, 29 Mart 2022 14:45:11 (GMT+3) | Kalküta

Kredi derecelendirme kuruluşu ICRA, Hindistan’ın 2022-2023 mali yılına yönelik gayrisafi yurt içi hasıla büyüme tahminini Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin ardından artan emtia fiyatlarına ve tedarik zincirindeki aksamalara bağlı olarak %8’den %7,2’ye düşürdü.

ICRA 2021-2022 mali yılına yönelik gayrisafi yurt içi hasıla büyüme tahminini Ulusal İstatistik Kurumu’nun %8,9 tahminine kıyasla %8,5 olarak açıklamıştı.

Kuruluş tarafından yapılan açıklamada, “Bölgesel gerilimlerin devam etmesi, Çin’in bazı bölgelerinde tam karantina uygulanmaya başlaması ve yüksek emtia fiyatları büyüme tahmininin aşağı yönlü hareket etmesine neden oluyor. Ayrıca şirketin kâr marjlarının düşmesi gayrisafi katma değeri de olumsuz etkileyebilir,” sözlerine yer verildi.

Bununla birlikte sanayi sektörünün kapasite kullanım oranının 2022-2023 mali yılının üçüncü çeyreğinde, 2021-2022 mali yılının Ocak-Mart çeyreğinde kaydedilen yaklaşık %71-72’ye kıyasla yalnızca %74-75 seviyesinde yer alma ihtimali bulunması nedeniyle özel yatırımların toparlanmasının gecikebileceği söyleniyor.