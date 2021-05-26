Hindistan hükümeti pandemiden etkilenen ekonomi için mali teşvik paketi açıklayacak

Çarşamba, 26 Mayıs 2021 17:18:22 (GMT+3) | Kalküta

Hindistan hükümetine yakın kaynaklar, hükümetin, pandeminin ikinci dalgasından en çok etkilenen sektörlere yönelik mali teşvik paketi hazırlığında olduğunu bildirdi.

Söz konusu kaynaklar, Maliye Bakanlığı’nın, nihai açıklama için herhangi bir tarih vermemesine rağmen, pandemiden en çok etkilenen küçük ve orta ölçekli imalatçılara ağırlık veren mali teşvik paketinin detayları üzerinde çalıştığını söyledi.

Hint kredi derecelendirme kuruluşu Icra’nın tahminlerine göre, ülkenin gayri safi yurt içi hasılası, 2020-2021 mali yılının Ocak-Mart çeyreğinde %2 büyüme gösterse de 2020-2021 mali yılının tamamında %7,3 küçülecek.

Hindistan Merkez Bankası bu ay yayınladığı bültende, “pandeminin ikinci dalgasının şiddeti Hindistan’ı alt üst etti” sözlerine yer verirken, reel ekonomi göstergelerinin Nisan-Mayıs döneminde ılımlı seyrettiğini ekledi.

Hindistan Merkez Bankası’na göre, ikinci dalganın en ağır bedeli, talep şoku, mobilite kaybı, isteğe bağlı harcamaların düşmesi, istihdam eksikliği ve sektörler genelinde stok birikmesi oldu.