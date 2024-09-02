Hindistan’ın gayrisafi yurt içi hasılasının büyüme hızı birinci çeyrekte yavaşladı

Hindistan İstatistik Bakanlığı tarafından yayımlanan verilere göre gayrisafi yurt içi hasılanın büyüme hızı 2024-25 mali yılının birinci çeyreğinde (Nisan-Haziran) bir önceki mali yılın aynı çeyreğinde kaydedilen %8,2’ye kıyasla son beş mali yılın en düşük seviyesi olan %6,7’ye geriledi.
Hindistan Merkez Bankası, hükümet harcamalarının, şirketlerin kârlılığının ve ana sanayi sektörlerinde üretimin azalması sebebiyle birinci çeyreğe yönelik gayrisafi yurt içi hasıla büyüme tahminini %7,1 olarak revize etmişti.