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Hindistan’ın gayrisafi yurt içi hasılasının büyüme hızı birinci çeyrekte yavaşladı

Pazartesi, 02 Eylül 2024 15:50:32 (GMT+3)   |   Kalküta
       

Hindistan İstatistik Bakanlığı tarafından yayımlanan verilere göre gayrisafi yurt içi hasılanın büyüme hızı 2024-25 mali yılının birinci çeyreğinde (Nisan-Haziran) bir önceki mali yılın aynı çeyreğinde kaydedilen %8,2’ye kıyasla son beş mali yılın en düşük seviyesi olan %6,7’ye geriledi.

Hindistan Merkez Bankası, hükümet harcamalarının, şirketlerin kârlılığının ve ana sanayi sektörlerinde üretimin azalması sebebiyle birinci çeyreğe yönelik gayrisafi yurt içi hasıla büyüme tahminini %7,1 olarak revize etmişti.


Etiketler: Hindistan Hint Yarımadası Ekonomi 

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