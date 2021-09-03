ICRA Hindistan çelik sektörünün görünümünü durağandan olumluya çevirdi

Cuma, 03 Eylül 2021 14:13:50 (GMT+3) | Kalküta

Kredi derecelendirme kuruluşu ICRA Ratings, Hindistan çelik sektörünün görünümünü, 2021-2022 mali yılının ilk çeyreğinde (Nisan-Haziran), tüm şirketlerin, çeyreklik bazda şimdiye kadarki en iyi mali performansı göstermesine ve güçlü kazançlarını sürdürmesine bağlı olarak durağandan, olumluya çevirdi.

ICRA tarafından yayımlanan raporda, “2021-2022 mali yılının ikinci çeyreğinde, Çin çıkışlı çelikle ilgili emtialara yönelik olumlu beklentiler, fiyat rallisinin dört çeyrekten fazla sürmesine ve başlıca çelik üreticilerinin, pandeminin etkilerinden korunmasına yardımcı oldu. Geçtiğimiz yıl, Covid-19 pandemisi nedeniyle çelik talebinin %7 azalmasının ardından, mevcut mali yılda, yerel tüketimin, düşük baz etkisinin ve çelik tüketimi yapan pek çok sektöre yönelik beklentilerin iyileşmesinin desteğiyle yaklaşık %12 artış göstermesini bekliyoruz. 2021-2022 mali yılında, net nihai mamul ihracatındaki artıştan aldığı ivmeyle çelik üretiminin yaklaşık %14 artış gösterme ihtimali bulunuyor. Değerlendirmelerimiz doğrultusunda, Çin hükümetinin, üretimi kontrol altına alma kararına bağlı olarak Çinli üreticilerin yarattığı boşluğun doldurulması gerekliliği göz önünde bulundurulduğunda, net ihracatın, geçtiğimiz mali yılda kaydedilen 6 milyon mt’dan yaklaşık 8 milyon mt’a çıkmasını bekliyoruz. Arz tarafında ise JSW Steel ve NMDC’nin 8 milyon mt seviyesinde yer alan üretim kapasitesinin mevcut mali yılda piyasaya girmesi bekleniyor ancak aynı zamanda, söz konusu kapasitesinin, bu yıl, 12 milyon mt seviyesinde bulunan çelik tüketimini karşılama ihtimali bulunuyor. Bu nedenle, çelik sektörünün kapasite kullanım oranını, geçtiğimiz yıl kaydedilen %72’ye kıyasla %78 olarak revize ettik. Başlıca çelik üreticilerinin kapasite kullanım oranlarının ise çok daha yüksek seviyelerde yer alması bekleniyor,” sözlerine yer verildi.

Hammadde tarafında ise ICRA, uluslararası demir cevheri fiyatlarının, bu yılın Temmuz ayından bu yana kaydettiği %28 azalmaya bağlı olarak demir cevheri ihracatının cazipliğini yitirmesi sonucunda Odisha’daki cevher fiyatlarının son bir aylık süreçte düşmeye başladığını belirtti.

Bununla birlikte, 2021-2022 mali yılında, yerel demir cevheri üretiminin pandemi öncesi seviyelere ulaşması nedeniyle Odisha’daki demir cevheri fiyatlarının, Temmuz ayının ortasına kıyasla ortalama %20’lik bir düzeltme gördüğünün altı çizildi. ICRA’nın tahminlerine göre, söz konusu durum, çelik üretim maliyetlerini ortalama 50-55$/mt düşürecek ve koklaşabilir taş kömürü alımlarından kaynaklanan maliyet artışlarını kısmen dengeleyecek.