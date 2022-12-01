Hindistan’ın gayrisafi yurt içi hasılası ikinci çeyrekte %6,3 büyüdü

Perşembe, 01 Aralık 2022 10:38:03 (GMT+3) | Kalküta

Hindistan’ın gayrisafi yurt içi hasılası 2022-2023 mali yılının ikinci çeyreğinde (Temmuz-Eylül) bir önceki mali yılın aynı çeyreğinde kaydedilen %8,4’e kıyasla %6,3 büyüme gösterdi.

Gayrisafi yurt içi hasıla birinci çeyrekte (Nisan-Haziran) %13,5 büyüme göstermişti.

Bu yılın Ekim ayında sekiz ana sanayi sektörünün büyüme oranı %0,1 seviyesinde yer alarak son 20 ayın en düşük seviyesi olarak kayıtlara geçti.

Söz konusu ayda kömür üretimi %3,6, çelik üretimi %4 ve elektrik üretimi %0,4 artarken, ham petrol üretimi %2,2, doğal gaz üretimi %4,2, petrol ürünleri üretimi %3,1 ve çimento üretimi %4,3 azaldı.