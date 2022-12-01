﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

Hindistan’ın gayrisafi yurt içi hasılası ikinci çeyrekte %6,3 büyüdü

Perşembe, 01 Aralık 2022 10:38:03 (GMT+3)   |   Kalküta
       

Hindistan’ın gayrisafi yurt içi hasılası 2022-2023 mali yılının ikinci çeyreğinde (Temmuz-Eylül) bir önceki mali yılın aynı çeyreğinde kaydedilen %8,4’e kıyasla %6,3 büyüme gösterdi.

Gayrisafi yurt içi hasıla birinci çeyrekte (Nisan-Haziran) %13,5 büyüme göstermişti.

Bu yılın Ekim ayında sekiz ana sanayi sektörünün büyüme oranı %0,1 seviyesinde yer alarak son 20 ayın en düşük seviyesi olarak kayıtlara geçti.

Söz konusu ayda kömür üretimi %3,6, çelik üretimi %4 ve elektrik üretimi %0,4 artarken, ham petrol üretimi %2,2, doğal gaz üretimi %4,2, petrol ürünleri üretimi %3,1 ve çimento üretimi %4,3 azaldı.


Etiketler: Hindistan Hint Yarımadası Ekonomi 

Benzer Haber ve Analizler

ICRA Hindistan’ın gayrisafi yurt içi hasıla büyüme tahminini %7,2’ye düşürdü

29 Mar | Çelik Haberler

Hindistan’ın GSYH’si 2021-2022 mali yılının ikinci çeyreğinde düşük baz etkisine bağlı %8,4 büyüdü

01 Ara | Çelik Haberler

Crisil Ratings JSPL’nin görünümünü durağandan olumluya çevirdi

16 Eyl | Çelik Haberler

ICRA Hindistan çelik sektörünün görünümünü durağandan olumluya çevirdi

03 Eyl | Çelik Haberler

ICRA: Hindistan’ın GSYİH’sinin 2021-2022 mali yılının ilk çeyreğinde %20 büyüme beklentisi aldatıcı

19 Ağu | Çelik Haberler

Ind-Ra Tata Steel’in görünümünü durağandan pozitife çevirdi

11 Haz | Çelik Haberler

Hindistan hükümeti pandemiden etkilenen ekonomi için mali teşvik paketi açıklayacak

26 May | Çelik Haberler

Crisil Jindal Stainless’ın uzun vadeli kredi notunu A+ olarak belirledi

25 May | Çelik Haberler

Fitch JSW Limited’in görünümünü negatiften pozitife çevirdi

20 May | Çelik Haberler

Crisil: Salgın Haziran ayında zirve yaparsa Hindistan’ın ekonomik büyümesi %8,2’ye gerileyebilir

11 May | Çelik Haberler