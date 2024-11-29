Hindistan’ın gayrisafi yurt içi hasılası ikinci çeyrekte %5,4 büyüdü

Hindistan hükümeti tarafından yayımlanan verilere göre ülkenin gayrisafi yurt içi hasılası (GSYİH) 2024-25 mali yılının ikinci çeyreğinde (Temmuz-Eylül) %5,4 büyüme gösterdi. Ancak söz konusu büyüme oranının son sekiz çeyreğin gerisinde kaldığı bildirildi.
GSYİH birinci çeyrekte %6,7 ve 2023-24 mali yılının ikinci çeyreğinde %8,1 artmıştı.
Hindistan Merkez Bankası, mevcut mali yıla yönelik gayrisafi yurt içi hasıla büyüme tahminini 2023-24 mali yılında kaydedilen %8,2’ye kıyasla %7,2 olarak açıklamıştı.