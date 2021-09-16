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Crisil Ratings JSPL’nin görünümünü durağandan olumluya çevirdi

Perşembe, 16 Eylül 2021 11:16:24 (GMT+3)   |   Kalküta
       

Hindistan merkezli kredi derecelendirme kuruluşu Crisil Ratings, Hint Jindal Steel and Power Limited’in (JSPL) görünümünü durağandan olumluya çevirdiğini ve uzun vadeli kredi notunu ‘CRISIL A-’den ‘CRISIL A+’ya çıkardığını duyurdu.

Kredi notundaki yükseliş, JSPL’nin faaliyet performansının, beklenenden daha güçlü seyrettiğini ve kaldıraç oranını daha hızlı düşürmesinin beklendiğini gösteriyor.

2021-2022 mali yılında, konsolide net borcun, AVFÖK’e olan oranı olarak bilinen konsolide kaldıraç oranının, güçlü çelik talebine ve yüksek çelik fiyatlarına bağlı olarak faaliyet kârının artması sonucunda önceki tahminlerde açıklanana kıyasla 1,5 kat altında olması bekleniyor.

Angul tesisinin üretim kapasitesinin yıllık 6 milyon mt artırılması, şirkete yapılacak borç ödemelerinin, projenin borcundaki artışı dengelemesi nedeniyle JSPL’nin konsolide kaldıraç oranında önemli bir artış sağlamayacak.

Şirket, geçtiğimiz yıllarda büyük ölçekli çelik üretim tesisleri kurmuş olsa da söz konusu kapasite artırım projesinin zamanında ve bütçe aşımı olmadan tamamlanıp tamamlanmayacağı ilerleyen zamanlarda görülecek.


Etiketler: Hint Yarımadası  Jindal  ekonomi  çelik üretimi  Hindistan  |  benzer haberler »


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