Hyundai Steel devam eden grev nedeniyle nihai mamul üretemiyor, yarı mamul ihraç edecek

Pazartesi, 14 Kasım 2022 11:08:51 (GMT+3) | İstanbul

Yerel basında yer alan haberlere göre, Güney Koreli çelik üreticisi Hyundai Steel, Dangjin çelik tesisinde devam eden grev nedeniyle nihai mamul üretmek için haddehaneleri kullanamadığından, erimiş demirden yarı mamul üretmeyi ve stok seviyesi artınca slab gibi bu yarı mamul ürünlerini ihraç etmeyi planlıyor.

SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere Hyundai Steel, Ekim ayında Dangjin çelik tesisindeki soğuk ve sıcak haddehanelerini grev nedeniyle durdurmuştu.

Hyundai Steel’in yerel piyasaya çelik arzı azalacağından, ülkede çelik tedarikine ilişkin endişeler arttı.