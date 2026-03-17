Hürmüz Boğazı’ndaki aksamalar nedeniyle Körfez'deki çelik ticaretinde belirsizlik artıyor

Hürmüz Boğazı’ndaki aksaklıkların yerleşik ticaret akışlarını ve lojistik düzenleri etkilemeye devam etmesiyle son haftalarda Körfez bölgesi çelik piyasasında belirsizlik artıyor. Kargo hareketleri giderek daha öngörülemez hale gelirken, navlun yüksek oynaklığını koruyor ve bu durum piyasa oyuncularını temkinli davranmaya itiyor. Aynı zamanda olası arz sıkışıklığına ilişkin endişeler ortaya çıkmaya başlarken, alternatif rotalar ve farklı lojistik çözümler belirlemeye yönelik çabalar artıyor.

Mısır’ın Kızıldeniz limanlarının sevkiyatların Körfez’den başka güzergahlara yönlendirilmesiyle bu değişimden en çok faydayı sağladığı, söz konusu limanlarda kargo hareketliliğinin arttığı bildirildi. Yerel basında yer alan haberlere göre bazı çelik kargoları Kızıldeniz'de boşaltılıp ardından kara bağlantıları üzerinden Körfez pazarlarına yönlendiriliyor. Ancak daha uzun transit süreleri ve ilave elleçleme ihtiyaçları nedeniyle lojistik maliyetleri de artış gösterdi.

Öte yandan Suudi Arabistan Körfez bölgesi genelinde sınırlar arası sevkiyatları desteklemek amacıyla kamyon ağı kapasitesini genişleterek iç lojistik kabiliyetlerini güçlendiriyor. Resmi açıklamalara göre bunun amacı özellikle Kızıldeniz limanları üzerinden gelen sevkiyatlarda kargo dağıtımının daha sorunsuz şekilde gerçekleştirilmesini sağlamak.

Aynı zamanda Umman-BAE koridoru alternatif bir güzergah olarak önem kazanırken, Sohar gibi limanlar yönü değiştirilen kargolar için giriş noktası olarak daha fazla kullanılır hale geldi. Bölgesel haberlere göre bu koridorun BAE’ye yönelik kargo akışlarını kolaylaştırması bekleniyor. Ancak son dönemde Umman'daki bazı limanların çevresindeki güvenlik endişeleri piyasadaki temkinli havayı artırmış durumda.

SteelOrbis’e konuşan BAE merkezli bir kaynak, “Henüz hiçbir şey net değil. Sıcak rulo sac segmentinde halen ciddi teklif yok çünkü piyasa oyuncuları işlerine yarayacak rotalar bulmaya çalışıyor. Navlun son derece belirsiz ve Umman'daki bazı limanların çevresinde yaşanan son sorunlarla birlikte tedarikçiler temkinli davranıyor,” dedi.

Sonuç olarak Körfez çelik piyasası jeopolitik gündemden en fazla etkilenen pazarlar arasında yer alıyor ve aksayan arz akışları ile sınırlı ticari faaliyet nedeniyle son derece belirsiz bir konumda kalmayı sürdürüyor. İthalatın önemli bir bölümünü oluşturan yassı mamul segmentinde, özellikle sıcak rulo sac tarafında, birçok tedarikçinin belirsiz navlun maliyetleri ve çözüme kavuşmamış sevkiyat rotaları nedeniyle yeni teklif vermeye yanaşmaması sonucu fiyat görünürlüğü zayıflamış durumda. Bu da daha net koşullar oluşana kadar alıcıların temkinli kalmasına ve ticaretin durgun seyretmesine yol açıyor.