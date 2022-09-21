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Hoa Phat yeni hat ile ön gerilmeli beton teli kapasitesini ikiye katlayacak

Çarşamba, 21 Eylül 2022 10:06:38 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Vietnam merkezli çelik üreticisi Hoa Phat Group Eylül ayının sonunda ön gerilmeli çelik tesisindeki 2 No’lu ön gerilmeli beton teli hattını devreye alarak üretim kapasitesini iki katına çıkarmayı planladığını açıkladı. Yeni hat ile yıllık kapasite 300.000 mt’dan 600.000 mt’a yükselecek.

Öte yandan yılın ilk sekiz ayında şirketin ön gerilmeli beton teli ihracatı yıllık %54 artışla 22.000 mt seviyesinde kaydedildi. Söz konusu ürün ağırlıklı olarak ABD, Kanada, Singapur, Myanmar, Malezya, Brezilya, Kamboçya, Sri Lanka ve Tayvan’a ihraç edildi.


Etiketler: Tel Uzun Ürünler Vietnam Güneydoğu Asya Çelik Üretimi 

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