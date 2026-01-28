Vietnam üç ülkeden ithal ön gerilmeli beton teline yönelik antidamping vergilerini inceliyor

Vietnam Sanayi ve Ticaret Bakanlığı (MOIT), Malezya, Tayland ve Çin’den ithal ön gerilmeli beton teline uygulanan antidamping vergilerine ilişkin bir inceleme başlattığını duyurdu.

1 Ocak-31 Aralık 2025 tarihleri arasını kapsayan söz konusu inceleme, Çinli üretici Boxing Victory Metal Materials tarafından mevcut antidamping vergilerinin gözden geçirilmesi için yapılan başvuru üzerine başlatıldı. Mevcut antidamping vergileri, ihracatçıya bağlı olarak %9,79-28 seviyesinde yer alıyor.

İnceleme kapsamındaki ürünler 7312.10.91 ve 7312.10.99 kodları altında kayıtlı bulunuyor.