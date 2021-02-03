Hint üretici RINL’in özelleştirilmesini onaylandı

Çarşamba, 03 Şubat 2021 16:36:14 (GMT+3) | Kalküta

Hindistan Bakanlar Kurulu, devlete bağlı çelik üreticisi Rashtriya Ispat Nigam Limited’in (RINL) hisselerinin stratejik satın alma yoluyla özelleştirilmesini onayladı.

Bir hükümet yetkilisine göre, RINL şirketinin özelleştirilmesi konusunda kurul, olası yatırımcıların geri dönüşlerine bağlı olarak, şirkete bağlı kuruluşların da bu satışa dahil olup olmayacağına yönelik kararı vermesi adına Ekonomi Bakanlığı bünyesinde bulunan Alternatif Mekanizma’yı yetkilendirdi.

RINL, Hindistan’ın güneyindeki Vishakhapatnam’da bulunan ve yıllık 7,3 milyon mt kapasiteli bir uzun mamul tesisi işletiyor. Şirket ayrıca hammadde üretimi gerçekleştiren Odisha Mineral Development Company Limited ve Birsa Stone Lime Company Limited bağlı kuruluşlarını da yönetiyor.

RINL ayrıca, ortakları manganez madencisi MOIL Limited ve RINL Powergrid TLT Private Limited ile elektrik dağıtım şirketi Power Grid Corporation Limited ile RINLMOIL Ferro Alloys Private Limited şirketini işletiyor.

Hükümetin RINL şirketini özelleştirme hamlesi, RINL ile Güney Koreli çelik üreticisi POSCO arasında yüksek kalite vasıflı çelik üretmek adına planlanan ortak girişime yönelik belirsizlikleri de beraberinde getiriyor. İki şirket arasında söz konusu ortak girişme yönelik halihazırda bir mutabakat anlaşması imzalanmıştı ve bu ortaklığı hızlı bir şekilde gerçekleştirmek adına her iki şirketten yetkililerin bulunduğu bir grup oluşturulmuştu.

RINL şirketinden bir yetkili, “POSCO ile planlanan ortak girişimin geleceğine yönelik bir şey söyleyemeyiz, çünkü şirketin hisselerinin satılması kararı hükümete ait,” şeklinde konuştu.