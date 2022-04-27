Hint Tata Metaliks’in pik demir satışları 2021-2022 mali yılında rekor kırdı

Çarşamba, 27 Nisan 2022 13:39:53 (GMT+3) | İstanbul

Hint Tata Metaliks’in pik demir satışları 2021-2022 mali yılında yıllık %18,8 artışla 341.000 mt seviyesinde yer alarak rekor kırdı. Söz konusu mali yılda, şirketin sünek dökme demir boru satışları da yıllık %22,2 artışla 237.000 mt seviyesinde yer alarak şimdiye kadar kaydedilen en yüksek satış olarak kayıtlara geçti.

Tata Metaliks İdari Yöneticisi Sandeep Kumar, “Hükümetin su altyapısına yatırımlarını artırmasıyla birlikte sünek dökme demir boru talebi güçlü seyretti. Mart ayında artış gösteren pik demir fiyatlarının Ukrayna-Rusya savaşı nedeniyle küresel pik demir tedarik zincirinde meydana gelen aksamalara bağlı olarak artan ihracatla güçlü seyretmeye devam etmesi bekleniyor,” dedi.

Şirketin sıcak metal üretim kapasitesi yıllık yaklaşık 550.000 mt seviyesinde yer alıyor ve bu kapasitenin 200.000 mt’dan fazlasıyla sünek dökme demir boru ve kalanıyla pik demir üretiliyor.