Hint Shri Bajrang kapasite artırım projesine 30 milyon $ fon sağlayacak

Cuma, 26 Kasım 2021 10:30:40 (GMT+3) | Kalküta

Hint entegre çelik üreticisi Shri Bajrang Power and Ispat Limited, devam eden kapasite artırım projelerine 2,17 milyar INR (30 milyon $) fon sağlamayı ve hisselerinin halka arz edilmesinden elde edilen 7 milyar INR (94 milyon $) fonu, 4 milyar INR (54 milyon $) seviyesinde yer aldığı tahmin edilen borçlarının tasfiyesinde kullanmayı planladığını belirtti.

Sünger demir üretim, çelik eritme, haddeleme, ferroalyaj üretim ve elektrik santrali kapasite artırımlarının önümüzdeki yılın Ocak ayında tamamlanması planlanıyor.

Shri Bajrang’ın yarı ve nihai mamul üretim kapasiteleri yıllık 1,76 milyon mt, cevher zenginleştirme kapasitesi yıllık 2 milyon mt ve pelet üretim kapasitesi yıllık 1,4 milyon mt seviyelerinde yer alıyor.

Şirketin, Chhattisgarh’ta, yıllık üretim kapasitesi 1,2 milyon mt seviyesinde yer alan demir cevheri madeni ve Andhra Pradesh’te ise açık manganez cevheri maden ocağı bulunuyor.