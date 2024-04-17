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Hint AMNS Essar Group’un işlettiği demir cevheri elleçleme terminalinin kontrolünü devraldı

Çarşamba, 17 Nisan 2024 12:13:31 (GMT+3)   |   Kalküta
       

Hint çelik üreticisi ArcelorMittal Nippon Steel India Limited (AMNS), devlete bağlı Vishakhapatnam limanında yer alan yıllık 16 milyon mt kapasiteli demir cevheri elleçleme terminalinin kontrolünü Essar Group’tan devraldı.

Geçtiğimiz ayın başında AMNS’nin erişim yetkisi almasının ardından Essar Group’un terminal işletmecisi unvanının sona erdiği öğrenildi. İmtiyaz sözleşmesi kuralları gereği satın alım yapan taraf, hükümetten gerekli izinleri ve erişim yetkisi almadan varlıkların kontrolünü üstlenemiyor.

Bununla birlikte Vishakhapatnam Liman İdaresi’nin hisse değişikliğine onay vermeden önce Essar Group’tan yaklaşık 540 milyon INR (6,5 milyon $) ödeme aldığı ifade edildi.

SteelOrbis’in daha önceden de bildirdiği üzere AMNS, 2022 yılında Essar Group’un bazı liman, enerji ve diğer lojistik varlıklarını 2,05 milyar $ karşılığında devraldığını açıklamıştı.


Etiketler: Hindistan Hint Yarımadası Çelik Üretimi ArcelorMittal Essar 

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