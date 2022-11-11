﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

Hint SAIL ikinci çeyrekte net zarara döndü

Cuma, 11 Kasım 2022 09:48:32 (GMT+3)   |   Kalküta
       

Hindistan’da devlete bağlı çelik üreticisi Steel Authority of India Limited (SAIL) 2022-2023 mali yılının ikinci çeyreğinde (Temmuz-Eylül) bir önceki mali yılın aynı çeyreğinde kaydedilen 43,38 milyar INR (530 milyon $) net kârdan 3,29 milyar INR (40,22 milyon $) net zarara döndüğünü bildirdi.

İkinci çeyrekte şirketin toplam geliri yıllık %2 düşüşle 266,42 milyar INR (3,26 milyar $) oldu.

Aynı çeyrekte SAIL’in ham çelik üretimi bir önceki mali yılın ikinci çeyreğinde kaydedilen 4,47 milyon mt’a kıyasla 4,30 milyon mt ve nihai mamul satışları 4,28 milyon mt’a kıyasla 4,21 milyon mt seviyelerine geriledi.

1$ = 81,80 INR


Etiketler: Ham Çelik Hindistan Hint Yarımadası Mali Sonuçlar Sail 

Benzer Haber ve Analizler

Kobe Steel’in satış gelirleri artan satış fiyatları sayesinde ilk yarıda yükseldi

11 Kas | Çelik Haberler

Hint JSW Steel Limited’in ham çelik üretimi Ekim ayında %25 yükseldi

11 Kas | Çelik Haberler

ArcelorMittal’in satış gelirleri düşük fiyatlar ve sevkiyatlar nedeniyle üçüncü çeyrekte azaldı

10 Kas | Çelik Haberler

Algoma Steel’in net kârı artan maliyetler nedeniyle ikinci çeyrekte düştü

09 Kas | Çelik Haberler

Hoa Phat zayıf talep nedeniyle dört yüksek fırınını bu ay kapatmayı planlıyor

08 Kas | Çelik Haberler

ABD’nin ham çelik üretimi haftalık %1,4 azaldı

08 Kas | Çelik Haberler

Hoa Phat’ın çelik üretimi ve satışları zayıf talep nedeniyle Ekim ayında düştü

07 Kas | Çelik Haberler

CISA üreticilerinin günlük ham çelik üretimi Ekim sonunda %1,73 düştü

07 Kas | Çelik Haberler

SSAB’nin mali sonuçları Ocak-Eylül döneminde artış gösterdi

04 Kas | Çelik Haberler

AQS Bellera çelik tesisinin kapasitesini ikiye katlamayı planlıyor

03 Kas | Çelik Haberler