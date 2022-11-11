Hint SAIL ikinci çeyrekte net zarara döndü

Cuma, 11 Kasım 2022 09:48:32 (GMT+3) | Kalküta

Hindistan’da devlete bağlı çelik üreticisi Steel Authority of India Limited (SAIL) 2022-2023 mali yılının ikinci çeyreğinde (Temmuz-Eylül) bir önceki mali yılın aynı çeyreğinde kaydedilen 43,38 milyar INR (530 milyon $) net kârdan 3,29 milyar INR (40,22 milyon $) net zarara döndüğünü bildirdi.

İkinci çeyrekte şirketin toplam geliri yıllık %2 düşüşle 266,42 milyar INR (3,26 milyar $) oldu.

Aynı çeyrekte SAIL’in ham çelik üretimi bir önceki mali yılın ikinci çeyreğinde kaydedilen 4,47 milyon mt’a kıyasla 4,30 milyon mt ve nihai mamul satışları 4,28 milyon mt’a kıyasla 4,21 milyon mt seviyelerine geriledi.

1$ = 81,80 INR