Hint çelik ve madencilik şirketleri hükümetin ihaleye açtığı kömür blokları için teklif verdi

SteeOrbis’in yerel kaynaklardan edindiği bilgilere göre Hint çelik ve madencilik şirketleri Jindal Steel and Power Limited (JSPL), Sunflag Iron & Steel Limited, Orissa Metallurgical Limited, MSP Mines and Minerals Limited, Orissa Alloy Steel Limited ve Amalgam Steel & Power Limited, hükümet tarafından ihaleye açılan kömür blokları için teklif veren 27 şirket arasında yer aldı.

6’sı yer altı madeni olmak üzere ihaleye koyulan kömür madenlerinden 11’ine 27 şirketin teklif gönderdiği öğrenildi.

Tekliflerin, teknik değerlendirme komitesi tarafından inceleneceği ve uygun bulunan teklif sahiplerinin listeye alınacağı bildirildi.