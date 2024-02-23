Hint RINL kaynak elde etmek için atıl duran arazisini satışa çıkardı

Cuma, 23 Şubat 2024 12:32:20 (GMT+3) | Kalküta

Hindistan’da devlete bağlı çelik üreticisi Rashtriya Ispat Nigam Limited (RINL), kaynak elde etmek ve likidite sıkıntısını aşmak için çelik üretim sahasında kullanmadığı 13,89 dönümlük arazi için teklif toplamaya başladı.

Kaynaklar, şirketin öncelikli olmayan ve atıl duran varlıklarından gelir etme planını kapsamında Vishakhapatnam çelik sahasında kullanılmayan 13,89 dönümlük araziyi satışa çıkardığını ifade etti.

RINL’nin toplam borcu yaklaşık 2,77 milyar $ seviyesinde yer alıyor.

Öte yandan teknik danışman olarak devlete bağlı inşaat şirketi NBCC Limited’in görevlendirildiği, arazinin 5 Mart tarihine kadar incelenebileceği ve online ihalenin 15 Mart tarihinde gerçekleştirileceği de öğrenildi.