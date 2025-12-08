Goa yeni demir cevheri ihaleleri öncesi rezerv çalışmalarını başlattı

Hindistan’ın batı kıyısındaki Goa eyalet hükümeti, demir cevheri sahalarının her birindeki rezerv miktarlarının belirlenmesi amacıyla hazırladığı listeyi Hindistan Jeolojik Araştırma Kurumuna iletti. Yetkililer, söz konusu rezerv tahminlerinin, madenlerin ihaleye çıkarılmadan önce taban fiyatın belirlenmesi için gerekli olduğunu açıkladı.

Goa’da bugüne kadar 11 maden sahasının ihalesi tamamlandı. Bunlardan yalnızca beşi üretime başlamış durumda, ikisinin ise yakın zamanda devreye alınması planlanıyor.



Hükümet, Hindistan Yüksek Mahkemesinin eyalette faaliyet gösteren tüm madenlerden toplam yıllık ihracat miktarını 20 milyon mt ile sınırlandıran son kararını göz önüne alarak her bir demir cevheri madeni için azami üretim kotasının nasıl belirleneceğini netleştirecek.