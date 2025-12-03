Hindistan Çelik Bakanlığı: RINL’in geleceği yüksek kapasite kullanımına bağlı

Hindistan Çelik Bakanlığı ve devlete bağlı Rashtriya Ispat Nigam Limited (RINL) yetkilileri tarafından yapılan operasyonel incelemenin sonuçlarına göre RINL’in uzun vadeli finansal sürdürülebilirliğini sağlayabilmesi için kapasitesinin en az %92,5’ini düzenli olarak kullanması gerekiyor.

Yetkililer, Eylül 2025’e kadar RINL’in 7,3 milyon mt/yıl ham çelik kapasitesine sahip Visakhapatnam tesisindeki üç yüksek fırından yalnızca birinin çalışır durumda olduğunu belirtti. Diğer iki yüksek fırının ise hükümetin sağladığı mali destek paketinin ardından yeniden devreye alındığı ifade edildi.

Buna rağmen bakanlık, yeniden başlatılan fırınlara rağmen performansta beklenen iyileşmenin görülmemesine dikkat çekerek tesisin sürdürülebilir üretim seviyelerine ulaşıp ulaşamayacağı konusunda soru işaretlerinin olduğunu vurguladı.

Günlük minimum 19.000 mt üretim şart

Bakanlık, RINL’in uzun vadeli mali sürdürülebilirliğe ulaşabilmesi için günde en az 19.000 mt ham çelik üretmesi gerektiğini, bunun da %92,5 kapasite kullanım oranına denk geldiğini ifade etti.

Yetkililer, bu üretim seviyelerine ulaşılamadığı sürece şirketin hükümetten ilave mali destek beklememesi gerektiği konusunda uyardı.

“İç performansın iyileştirilmesi ve üretim hedefinin tutturulması RINL’in ayakta kalması açısından kritik önem taşıyor,” sözlerine yer verildi.

Sık yaşanan konveyör arızaları üretimdeki istikrarı bozuyor

İnceleme heyeti, son dönemdeki üretim sorunları nedeniyle ciddi endişe duyduklarını belirtti. Üçüncü yüksek fırın yeniden devreye alınmasına rağmen, bu ay üretimde düşüş yaşandığı kaydedildi.

Son 10 gün içinde birden fazla konveyör arızasının üretim sürecini sekteye uğrattığı bildirildi.

Yetkililer, arızaların niteliğine bakıldığında sorunun yalnızca bakım eksikliği veya işçilik hatalarıyla açıklanamayabileceğine dikkat çekerek, daha derin yapısal sorunların olabileceğini işaret etti.

Yetkililer, şirketin devam eden performans sorunları çerçevesinde, merkezi hükümetten ek bir finansal destek sağlanmasının mümkün görünmediğini yineledi. Bu nedenle, RINL’in geleceğini güvence altına almak için tutarlı üretim ve operasyonel disiplinin kritik olduğu vurgulandı.