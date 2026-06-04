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Hindistan’ın koklaşabilir taş kömürü ithalatı 2026-27 mali yılının ilk iki ayında %6 arttı

Perşembe, 04 Haziran 2026 13:29:44 (GMT+3)   |   Kalküta

Hindistan Limanlar Birliğinin verilerine göre ülkenin tüm büyük limanlarından gerçekleştirilen koklaşabilir taş kömürü ithalatı 2026-27 mali yılının Nisan-Mayıs döneminde, önceki mali yılın aynı dönemine kıyasla %5,67 artışla 11,785 milyon mt seviyesinde gerçekleşti.

SteelOrbis’in hesaplamalarına göre Mayıs 2026’da ülkeye giriş yapan koklaşabilir taş kömürü sevkiyatları 5,955 milyon mt seviyesinde yer alırken, Nisan 2026’da bu rakam 5,830 milyon mt olmuştu.

IPA verileri ayrıca, pelet dahil toplam demir cevheri yük trafiğinin 2026-27 mali yılının Nisan-Mayıs döneminde yıllık %1,86 oranında artışla 9,835 milyon mt seviyesinde gerçekleştiğini gösterdi. 


Etiketler: Koklaşabilir Taş Kömürü Hammaddeler Hindistan Hint Yarımadası İmalat RINL 

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