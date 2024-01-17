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Hint RINL dövme çelik tekerlek tesisini Indian Railways’e satabilir

Çarşamba, 17 Ocak 2024 10:26:34 (GMT+3)   |   Kalküta
       

Hindistan hükümetine yakın kaynaklar, devlete bağlı çelik üreticisi Rashtriya Ispat Nigam Limited’in (RINL) Uttar Pradesh’te yer alan dövme çelik tekerlek tesisini ulusal demir yolu işletmecisi Indian Railways’e (IR) satabileceğini belirtti.

Şirketin, varlıkları üzerinden gelir elde etme ve birikmiş borçlarını düşürme planı kapsamında yıllık 100.000 adet kapasiteli söz konusu tesisini satacağı öğrenildi.

Üretiminin tamamının 30 yıl boyunca IR tarafından alınması şartıyla 287 milyon $ yatırımla RINL tarafından kurulan dövme çelik tekerlek tesisi 2022 yılında bu yana satışta.

Kaynaklar, RINL ile IR arasındaki anlaşma göz önünde bulundurulduğunda tesisin özel bir yatırımcıya satılmasının mantıklı bir hareket olmadığını ve bunun yerine IR’nin tesisi satın alarak işletmesini üçüncü bir tarafa vereceğini ifade etti.


Etiketler: Hindistan Hint Yarımadası RINL 

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