Hint Prakash Industries çelik üretimini desteklemek için kömür madeni işletme ruhsatı aldı

Hint entegre çelik ve enerji üreticisi Prakash Industries Limited (PIL), Bhashkarpara kömür blokunun madencilik ruhsatını aldığını ve ruhsat süresinin 30 yıl olduğunu duyurdu.

Şirket, toprak örtüsünü önümüzdeki ay kaldırmayı ve kömür çıkarma faaliyetlerine de bir sonraki çeyrekte başlamayı planladığını ifade etti. Bhashkarpara’dan çıkarılacak kömürün PIL’nin entegre çelik üretim faaliyetlerini destekleyeceği ve üretim maliyetlerini düşüreceği bildirildi.

Chhattisgarh’ta çelik tesisi bulunan şirket, kütük, uzun mamul ve diğer kritik hammaddelerin üretimini yapıyor.