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Hindistan'ın limanlardan koklaşabilir taş kömürü ithalatı Nisan-Ekim döneminde %11 arttı

Perşembe, 05 Kasım 2026 13:39:34 (GMT+3)   |   Kalküta

Hindistan Limanlar Birliğinden (IPA) 5 Kasım Perşembe günü alınan verilere göre, ülkenin tüm büyük limanları üzerinden 2026-27 mali yılının Nisan-Ekim döneminde gerçekleştirdiği koklaşabilir taş kömürü ithalatının önceki mali yılın aynı dönemine kıyasla %10,85 artışla 39,94 milyon mt olduğu tahmin ediliyor.

SteelOrbis'in hesaplamalarına göre, Ekim 2026'da limanlar üzerinden gerçekleştirilen toplam koklaşabilir taş kömürü ithalatının, Eylül ayında kaydedilen 5,12 milyon mt seviyesinden 6,41 milyon mt'a yükseldiği tahmin ediliyor.

IPA verileri ayrıca 2026-27 mali yılının Nisan-Ekim döneminde pelet dahil toplam demir cevheri yük trafiğinin önceki mali yılın aynı dönemine kıyasla %9,4 artışla 29,53 milyon mt seviyesinde gerçekleştiğini gösterdi.

Etiketler: Koklaşabilir Taş Kömürü Hammaddeler Hindistan Hint Yarımadası Çelik Üretimi 
AjoyDas
Ajoy Das
Editör
Yazarın Tüm Yazıları

Kalküta Üniversitesi İktisat bölümünden mezun olduktan sonra, önde gelen basılı yayın kuruluşlarında muhabirlik ve editörlük yaparak sektörde 30 yıllık köklü bir deneyim edindim. Bu süre zarfında başta demir-çelik olmak üzere enerji (fosil ve yenilenebilir), kimya, petrokimya ve madencilik (kömür, boksit, demir cevheri ve bakır) gibi temel üretim sanayilerini yakından takip ettim. Şu anda SteelOrbis bünyesinde Hindistan çelik sektörü muhabiri olarak görev yapmaktayım, Hindistan pazarındaki fiyatlama ve ticaret trendlerini, kapasite yatırımları ile kullanım oranlarını, kurumsal gelişmeleri, devlet politikalarını ve sektörel gelişmeleri değer zincirinin her aşamasında takip ederek aktarıyorum.

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