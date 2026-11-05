Hindistan'ın limanlardan koklaşabilir taş kömürü ithalatı Nisan-Ekim döneminde %11 arttı

Hindistan Limanlar Birliğinden (IPA) 5 Kasım Perşembe günü alınan verilere göre, ülkenin tüm büyük limanları üzerinden 2026-27 mali yılının Nisan-Ekim döneminde gerçekleştirdiği koklaşabilir taş kömürü ithalatının önceki mali yılın aynı dönemine kıyasla %10,85 artışla 39,94 milyon mt olduğu tahmin ediliyor.
SteelOrbis'in hesaplamalarına göre, Ekim 2026'da limanlar üzerinden gerçekleştirilen toplam koklaşabilir taş kömürü ithalatının, Eylül ayında kaydedilen 5,12 milyon mt seviyesinden 6,41 milyon mt'a yükseldiği tahmin ediliyor.
IPA verileri ayrıca 2026-27 mali yılının Nisan-Ekim döneminde pelet dahil toplam demir cevheri yük trafiğinin önceki mali yılın aynı dönemine kıyasla %9,4 artışla 29,53 milyon mt seviyesinde gerçekleştiğini gösterdi.