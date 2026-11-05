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Hindistan'ın Avustralya'dan koklaşabilir taş kömürü ithalatı azaldı

Perşembe, 05 Kasım 2026 09:52:34 (GMT+3)   |   Kalküta

Hindistan Çelik Bakanlığı tarafından 5 Kasım Perşembe günü yapılan açıklamaya göre ülkenin Avustralya'dan koklaşabilir taş kömürü ithalatına bağımlılığı azalıyor. Avustralya'nın Hindistan'ın toplam koklaşabilir taş kömürü ithalatındaki payı 2019 yılında %73 seviyesindeyken 2025 yılında %54'e geriledi.

Bakanlık, yüksek fırın işletmecilerinin koklaşabilir taş kömürü ihtiyacının yaklaşık %90'ının ithalat yoluyla karşılandığını belirtti.

2025 yılında Rusya'nın toplam ithalattaki payı %0,62'den %8,15'e yükselirken, ABD'nin payı %8'den %17'ye çıktı. Benzer şekilde Mozambik'in payı %4'ten %7,31'e, Endonezya'nın payı ise %2,46'dan %4'e yükseldi. 

Hindistan çelik sektörünün 2024-25 mali yılındaki koklaşabilir taş kömürü ithalatı, önceki mali yılda kaydedilen 57 milyon mt seviyesinden 58 milyon mt'a yükseldi.

Bakanlık, dünya genelinde yüksek kaliteli sert koklaşabilir taş kömürü rezervlerinin az sayıda ülkede yoğunlaştığını belirtti. Avustralya, yüksek kaliteli rezervleri, istikrarlı madencilik faaliyetleri ve gelişmiş lojistik altyapısı sayesinde uluslararası ticarete konu olan koklaşabilir taş kömürünün %50'den fazlasını karşılıyor. ABD, Kanada, Rusya ve Mozambik gibi diğer üretici ülkelerin ise ihracat kapasiteleri daha sınırlı ve daha fazla dalgalanma gösteriyor.

Etiketler: Koklaşabilir Taş Kömürü Hammaddeler Hindistan Hint Yarımadası Çelik Üretimi 
AjoyDas
Ajoy Das
Editör
Yazarın Tüm Yazıları

Kalküta Üniversitesi İktisat bölümünden mezun olduktan sonra, önde gelen basılı yayın kuruluşlarında muhabirlik ve editörlük yaparak sektörde 30 yıllık köklü bir deneyim edindim. Bu süre zarfında başta demir-çelik olmak üzere enerji (fosil ve yenilenebilir), kimya, petrokimya ve madencilik (kömür, boksit, demir cevheri ve bakır) gibi temel üretim sanayilerini yakından takip ettim. Şu anda SteelOrbis bünyesinde Hindistan çelik sektörü muhabiri olarak görev yapmaktayım, Hindistan pazarındaki fiyatlama ve ticaret trendlerini, kapasite yatırımları ile kullanım oranlarını, kurumsal gelişmeleri, devlet politikalarını ve sektörel gelişmeleri değer zincirinin her aşamasında takip ederek aktarıyorum.

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