Hindistan'ın Avustralya'dan koklaşabilir taş kömürü ithalatı azaldı

Hindistan Çelik Bakanlığı tarafından 5 Kasım Perşembe günü yapılan açıklamaya göre ülkenin Avustralya'dan koklaşabilir taş kömürü ithalatına bağımlılığı azalıyor. Avustralya'nın Hindistan'ın toplam koklaşabilir taş kömürü ithalatındaki payı 2019 yılında %73 seviyesindeyken 2025 yılında %54'e geriledi.
Bakanlık, yüksek fırın işletmecilerinin koklaşabilir taş kömürü ihtiyacının yaklaşık %90'ının ithalat yoluyla karşılandığını belirtti.
2025 yılında Rusya'nın toplam ithalattaki payı %0,62'den %8,15'e yükselirken, ABD'nin payı %8'den %17'ye çıktı. Benzer şekilde Mozambik'in payı %4'ten %7,31'e, Endonezya'nın payı ise %2,46'dan %4'e yükseldi.
Hindistan çelik sektörünün 2024-25 mali yılındaki koklaşabilir taş kömürü ithalatı, önceki mali yılda kaydedilen 57 milyon mt seviyesinden 58 milyon mt'a yükseldi.
Bakanlık, dünya genelinde yüksek kaliteli sert koklaşabilir taş kömürü rezervlerinin az sayıda ülkede yoğunlaştığını belirtti. Avustralya, yüksek kaliteli rezervleri, istikrarlı madencilik faaliyetleri ve gelişmiş lojistik altyapısı sayesinde uluslararası ticarete konu olan koklaşabilir taş kömürünün %50'den fazlasını karşılıyor. ABD, Kanada, Rusya ve Mozambik gibi diğer üretici ülkelerin ise ihracat kapasiteleri daha sınırlı ve daha fazla dalgalanma gösteriyor.