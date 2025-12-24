Çin’in paslanmaz çelik ihracatı 2025’in Ocak-Kasım döneminde yıllık %1 düştü

Çin gümrük verilerine göre bu yılın Ocak-Kasım döneminde Çin'in paslanmaz çelik ithalatı ve ihracatı sırasıyla yıllık %21 düşüşle 1,37 milyon mt ve %1 düşüşle 4,55 milyon mt olarak gerçekleşti.

Sadece Kasım ayında Çin'in paslanmaz çelik ithalatı aylık %10 ve yıllık %14 düşüşle 112.100 mt, ihracatı ise aylık %13 ve yıllık %8 düşüşle 405.300 mt oldu.

Aynı dönemde Çin’in net paslanmaz çelik ihracatı yıllık bazda %11,57 artışla 3,17 milyon mt seviyesine ulaştı.



Bu yılın Kasım ayında Çin’in paslanmaz çelik hurdası ithalatı aylık bazda %104,1 artışla 15.400 mt seviyesinde gerçekleşirken, yıllık bazda %133,32 yükseldi. Ocak-Kasım döneminde ise paslanmaz çelik hurdası ithalatı yıllık %23,8 artışla 108.400 mt oldu.