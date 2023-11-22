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Hint NMDC Limited 2025-2026 yılına kadar kömür madenciliğine başlamayı hedefliyor

Çarşamba, 22 Kasım 2023 14:07:13 (GMT+3)   |   Kalküta
       

Hindistan’da devlete bağlı demir cevheri madencisi NMDC Limited, 2025-2026 mali yılına kadar kömür madenciliği faaliyetlerine başlamayı hedefliyor.

Şirkete yakın kaynaklar, Jharkhand’da yer alan Tokisud ile Rohne kömür bloklarının NMDC Limited’e tahsis edildiğini belirtti. Ayrıca blokların bulunduğu arazilerin bir bölümünü konu alan dava sürecinin yakın zaman içerisinde neticelenmesinin beklendiğini ve bu sayede kömür üretiminin 2025-2026 mali yılına kadar başlayabileceğini de aktardı.

Tokisud bloğu 570 hektarlık ve Rohne bloğu da 1.200 hektarlık araziler üzerinde bulunuyor. Rohne ve Tokisud bloklarının kömür rezervlerinin sırasıyla 191 milyon mt ve 52 milyon mt seviyelerinde yer aldığı tahmin ediliyor. NMDC, bu bloklarda sırasıyla yıllık 8 milyon mt ve yıllık 2,3 milyon mt üretim yapmayı planlıyor.


Etiketler: Koklaşabilir Taş Kömürü Hammaddeler Hindistan Hint Yarımadası Madencilik NMDC 

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