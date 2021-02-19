﻿
Türkçe
 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

Hint NMDC Donimalai demir cevheri madenlerinde faaliyetlerine yeniden başladı

Cuma, 19 Şubat 2021 15:05:16 (GMT+3)   |   Kalküta
       

Hindistan’da devlete bağlı madenci NMDC Limited, 18 Şubat itibarıyla Karnataka eyaletinde bulunan Donimalai demir cevheri madenlerinde yeniden faaliyete başladı.

Şirketin madendeki faaliyetleri, Karnataka hükümetinin maden sözleşmesini yenilerken bazı maddelerde yaptığı değişiklikler nedeniyle durmuştu.

2020 yılının Eylül ayında, Karnataka hükümeti ve NMDC maden sözleşmesini yenilemişti ve şirket Aralık ayında yeniden faaliyetlerine başlamıştı. Ancak şirket, sözleşmeye eyalet hükümeti tarafından koyulan yeni koşullar nedeniyle 10 gün içinde üretimini durdurmuştu.

Donimali demir cevheri madeni yıllık 7 milyon mt kapasiteye sahip.


Etiketler: NMDC  madencilik  hammaddeler  Hint Yarımadası  demir cevheri  Hindistan  |  benzer haberler »


SteelOrbis haberlerini sitenizde yayınlamak
için tıklayın

Son Tarihli İlgili Haberler

17  Şub

Hindistan’ın devlete bağlı demir cevheri madencileri daha fazla ruhsat ücreti ödeyecek
09  Şub

Hint NMDC demir cevheri fiyatlarını beş kez artırmasının ardından düşürdü
05  Şub

Hindistan Çelik Bakanı: Cevher arzındaki kısıntı ve artan fiyatlar Odisha’daki madenlerin işletilmemesinden ...
03  Şub

Hint NMDC’nin demir cevheri üretimi Nisan-Ocak döneminde %0,8 düştü
28  Oca

SAIL kuralların gevşetilmesinin ardından serbest piyasada 2,16 milyon mt toz cevher sattı