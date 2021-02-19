Hint NMDC Donimalai demir cevheri madenlerinde faaliyetlerine yeniden başladı

Cuma, 19 Şubat 2021 15:05:16 (GMT+3) | Kalküta

Hindistan’da devlete bağlı madenci NMDC Limited, 18 Şubat itibarıyla Karnataka eyaletinde bulunan Donimalai demir cevheri madenlerinde yeniden faaliyete başladı.

Şirketin madendeki faaliyetleri, Karnataka hükümetinin maden sözleşmesini yenilerken bazı maddelerde yaptığı değişiklikler nedeniyle durmuştu.

2020 yılının Eylül ayında, Karnataka hükümeti ve NMDC maden sözleşmesini yenilemişti ve şirket Aralık ayında yeniden faaliyetlerine başlamıştı. Ancak şirket, sözleşmeye eyalet hükümeti tarafından koyulan yeni koşullar nedeniyle 10 gün içinde üretimini durdurmuştu.

Donimali demir cevheri madeni yıllık 7 milyon mt kapasiteye sahip.