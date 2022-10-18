Hint mühendislik ürünleri ihracatçıları paslanmaz çeliğe uygulanan ihracat vergisinin acilen kaldırılmasını istiyor

Salı, 18 Ekim 2022 14:28:16 (GMT+3) | Kalküta

Hindistan Mühendislik Ürünleri İhracat Teşvik Konseyi (EEPC) tarafından yapılan açıklamada, mühendislik ürünleri ihracatçılarının Eylül ayında ihracatın azaldığı gerekçesiyle hükümete bazı paslanmaz çelik ürünlere uygulanan %15 oranındaki verginin acilen kaldırılması önerisinde bulunduğu belirtildi.

EEPC, yerel paslanmaz çelik çubuk tüketiminin çok düşük olduğunu ve hükümeti ihracat vergisi getirmeye zorlayan enflasyondaki yükselişe katkı sağlamadığını ifade etti.

Öte yandan ihracat vergisinin kaldırılmasının mühendislik ürünleri ihracatında önemli bir rol oynayan küçük ve orta ölçekli işletmelere destek sağlayacağı dile getirildi.

Konsey ayrıca bu yılın Eylül ayında mühendislik ürünleri ihracatında meydana gelen %17 düşüşün ardındaki asıl sebebin ihracat vergisi olduğunu da ekledi.