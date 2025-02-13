Hindistan paslanmaz çelik sektörü ABD’nin vergilerinden etkilenebilir

Hindistan Paslanmaz Çelik Geliştirme Birliği (ISSDA), ABD’nin açıkladığı vergiler sebebiyle paslanmaz çelik ihracatının sekteye uğrayabileceğini, bu durumun küresel tedarik zincirinde aksamalara yol açabileceğini ve hem imalatçıların hem de tüketicilerin maliyetlerini artırabileceğini belirtti.

ISSDA Başkanı Rajamani Krishnamurti, “Trump yönetimi tarafından açıklanan yüksek vergiler, yalnızca pazar erişimini sınırlamakla kalmayıp küresel rekabeti de kızıştırarak Hindistan paslanmaz çelik sektörüne çifte darbe vuruyor. Hint imalatçılar, ABD’ye düzenli olarak yüksek kalite, sürdürülebilir ve uygun maliyetli paslanmaz çelik tedarik ediyor. Ticaret engellerinin artırılması büyümeyi baskılayacak, istihdam yaratılmasını engelleyecek ve iki küresel ekonomi arasındaki ikili ticari ilişkileri zora sokacak. Hindistan ile ABD arasındaki diplomatik ve ticari görüşmeler ilerledikçe adil pazar erişimine öncelik verilmesi ve herkes için eşit şartlar yaratılması elzem. Küresel paslanmaz çelik sektörünün istikrarını ve büyümesini korumak amacıyla özgür ve adil ticaretin bu görüşmelerin ön saflarında yer alması gerekiyor,” dedi.