Hint JTL 2023-24 mali yılının üçüncü çeyreğinde net kârını %47 artırdı

Pazartesi, 15 Ocak 2024 14:44:23 (GMT+3) | Kalküta

Hint çelik boru üreticisi JTL Industries Limited (JIL), 2023-24 mali yılının üçüncü çeyreğinde (Ekim-Aralık) bir önceki mali yılın aynı çeyreğine göre %47 artışla 301,80 milyon INR (3,64 milyon $) net kâr bildirdi.

Şirket, üçüncü çeyrekte, bir önceki mali yılın aynı çeyreğine göre %65 artışla 5,68 milyar INR değerinde toplam gelir bildirdi.

Şirket, 2023-24 mali yılının Nisan-Aralık döneminde net kârının, bir önceki mali yılın aynı dönemine göre %56 artışla 834,60 milyon INR seviyesinde gerçekleştiğini söyledi.