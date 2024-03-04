Hint JSW Steel Limited Piombino tesisini yeniden devreye alacak

Pazartesi, 04 Mart 2024 14:55:09 (GMT+3) | Kalküta

Hint çelik üreticisi JSW Steel Limited, yaklaşık 154 milyon $ yatırımla İtalya’daki Piombino çelik tesisini yeniden devreye alacağını duyurdu.

Yapılan açıklamada, JSW Steel Italy Srl’nin Piombino tesisinin yeniden devreye alınması için İtalyan yetkililerle anlaşma yaptığı ifade edildi.

Yatırım kapsamında Piombino’daki çelik ray tesisi modernize edilecek ve kapasitesi yıllık 300.000 mt’dan yıllık 600.000 mt seviyesine çıkarılacak. Bununla birlikte daha verimli bir tandem hattı ve ray sertleştirme hattı kurulmasının yanında rayların uzunluğu 108 metreden 120 metreye çıkarılacak. Proje sayesinde Avrupa’ya en modern, teknolojik açıdan gelişmiş ve sınıfının en iyisi çelik ray tedarik edilecek.

Öte yandan Piombio’nun çelik üretim merkezi olarak geliştirileceği ve yerel üretimin artırılması sayesinde İtalya’nın ithalatının azaltılacağı da aktarıldı.

SteelOrbis’in daha önceden de bildirdiği üzere JSW Steel, 2018 yılında Piombino’daki çelik üretim faaliyetlerini satın almıştı.