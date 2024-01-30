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Hint JSW Steel iç ve dış piyasa satışlarının dördüncü çeyrekte toparlanmasını bekliyor

Salı, 30 Ocak 2024 11:26:07 (GMT+3)   |   Kalküta
       

Hint çelik üreticisi JSW Steel Limited İdari Yöneticisi Jayant Acharya tarafından yapılan açıklamada, şirketin hem iç hem de dış piyasalara satışlarının dördüncü çeyrekte ciddi bir artış göstermesinin beklendiği belirtildi.

Acharya, “Dördüncü çeyreğin mevsimsel olarak güçlü seyretmesiyle birlikte satış tonajlarının daha da artmasını bekliyorum. ABD, Avrupa, Çin ve diğer Asya ülkelerinde çelik fiyatları geçtiğimiz ay toparlandı. Küresel fiyatlardaki güçlenmenin yerel fiyatlara da yansıması gerekiyor. Küresel piyasanın ihracat açısından elverişli hale geldiğini görüyoruz ve dolayısıyla ihracat tonajlarının artmasını bekliyoruz. Yani dördüncü çeyrekte satışların artması mümkün,” ifadelerini kullandı.

Hükümetin kamu harcamalarına, imalat sektörlerinin büyümesine ve enerji dönüşümüne yönelik girişimlere odaklanmaya devam etmesi konusunda iyimser olan Acharya, bu sayede çelik talebinin yükseleceğini dile getirdi.

Bununla birlikte JSW Steel’in ihracatının 550.000 mt seviyesinde yer aldığını, bu miktarın şirketin toplam satışlarının yalnızca %9’unu oluşturduğunu ve piyasalardaki durgunluk beraberinde Çinli üreticilerin agresif fiyat politikaları sebebiyle ihracatın düşük olduğunu vurguladı. Acharya ayrıca mevcut çeyrekte koklaşabilir taş kömürü ile demir cevheri fiyatlarındaki artış sonucu şirketin hammadde fiyatlarının yükseldiğini ve bu durumun sorun teşkil etmeye devam etmesini beklediğini de ekledi.

JSW Steel yetkilisi açıklamalarına, “Koklaşabilir taş kömürü fiyatlarının 20-25$/mt artabileceğini düşünüyorum. Ayrıca demir cevheri fiyatları da yükseldi. Satış tonajlarındaki artış beraberinde dış ve iç piyasalara verilen fiyatların toparlanmasıyla bu durumun olumsuz etkisinin kısmen azalmasını bekliyorum,” şeklinde devam etti.


Etiketler: Hindistan Hint Yarımadası Çelik Üretimi JSW Steel 

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