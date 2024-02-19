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Hint JSW Steel Avustralya’daki kömür madeninden hisse alabilir

Pazartesi, 19 Şubat 2024 14:32:49 (GMT+3)   |   Kalküta
       

Hint çelik üreticisi JSW Steel Limited’in Avustralya merkezli Whitehaven Coal’a ait kömür madeninden hisse satın almak için görüşmeler yaptığı öğrenildi.

Kaynaklar, JSW Steel’in yaklaşık 1 milyar $ karşılığında Avustralyalı şirketin Queensland’de yer alan Blackwater kömür madeninden %20 hisse satın almayı planladığını ifade etti.

Whitehaven Coal, Blackwater kömür madenini geliştirmek için bir süredir ortak arayışındaydı. JSW Steel ile yapılan görüşmelerin başarılı olması halinde önümüzdeki ay resmi bir anlaşma imzalanabileceği söyleniyor.

Konuya ilişkin resmi bir açıklama gelmemiş olsa da SteelOrbis’in geçtiğimiz yıl da bildirdiği üzere JSW Steel, Kanada merkezli Teck Resources’un kömür biriminden %40 hisse almaya çalışmış ancak Hindistan ile Kanada arasındaki diplomatik ilişkilerin bozulması sebebiyle anlaşma başarısız olmuştu.


Etiketler: Koklaşabilir Taş Kömürü Hammaddeler Hindistan Hint Yarımadası Madencilik JSW Steel 

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