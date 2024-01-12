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Hint JSW Group karbon salımını azaltmak için Coolbrook ile güçlerini birleştirdi

Cuma, 12 Ocak 2024 15:04:00 (GMT+3)   |   Kalküta
       

Hint JSW Group, çelik ve çimento üretim tesislerinde karbon salımını düşürmek için Finlandiya merkezli mühendislik şirket Coolbrook ile stratejik anlaşma imzaladığını duyurdu.

JSW Steel Limited’in Vijayanagar tesisindeki karbon salımını azaltmak için Coolbrook’un RotoDynamic Heater™ teknolojisi kullanılmaya başlayacağı ifade edildi.

Anlaşma kapsamında taraflar, karbon salımının azaltılmasını ve söz konusu teknolojinin JSW Group’un çelik ile çimento tesislerinde kademeli olarak devreye alınmasını kolaylaştıracak bir yol haritası üzerinde çalışacak.

Coolbrook CEO’su Joonas Rauramo, pilot test sonuçlarının teknolojinin yeteneklerini kanıtladığını aktardı. Bu teknolojinin çelik üretiminde kullanılmasının temiz enerji ile elektrifikasyonun etkisini gözler önüne sereceğini de ekledi.

RotoDynamic Heater™ teknolojisi, çelik ve çimento üretiminde endüstriyel prosesler için gerekli yüksek ısıyı yenilenebilir elektrik kullanarak sağlıyor ve fosil yakıt ihtiyacını önemli ölçüde azaltıyor. Ayrıca yüksek fırınlarda ve doğrudan indirgenmiş demir tesislerinde de karbon salımının azaltılmasını da hedefliyor.


Etiketler: Hindistan Hint Yarımadası Çelik Üretimi JSW Steel 

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