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Hint JSPL’nin net kârı üçüncü çeyrekte %68 azaldı

Çarşamba, 01 Şubat 2023 10:09:19 (GMT+3)   |   Kalküta
       

Hint çelik üreticisi Jindal Steel and Power Limited’in (JSPL) konsolide net kârı 2022-2023 mali yılının üçüncü çeyreğinde (Ekim-Aralık) yıllık %68 düşüşle 5,18 milyar INR (63 milyon $) seviyesinde yer aldı.

Söz konusu çeyrekte şirketin toplam geliri yıllık %0,5 artışla 14,45 milyar INR oldu.

Şirketin kârındaki düşüşte hükümetin çelik ihracatına getirdiği verginin etkili olduğu belirtildi. JSPL’nin toplam satışlarında ihracatın payı bir önceki mali yılın üçüncü çeyreğinde kaydedilen %23’e kıyasla %5’e geriledi.


Etiketler: Hindistan Hint Yarımadası Mali Sonuçlar Jindal 

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