Hint JSPL’nin net kârı üçüncü çeyrekte %68 azaldı

Hint çelik üreticisi Jindal Steel and Power Limited’in (JSPL) konsolide net kârı 2022-2023 mali yılının üçüncü çeyreğinde (Ekim-Aralık) yıllık %68 düşüşle 5,18 milyar INR (63 milyon $) seviyesinde yer aldı.
Söz konusu çeyrekte şirketin toplam geliri yıllık %0,5 artışla 14,45 milyar INR oldu.
Şirketin kârındaki düşüşte hükümetin çelik ihracatına getirdiği verginin etkili olduğu belirtildi. JSPL’nin toplam satışlarında ihracatın payı bir önceki mali yılın üçüncü çeyreğinde kaydedilen %23’e kıyasla %5’e geriledi.