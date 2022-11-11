Hint JSPL’nin net kârı ikinci çeyrekte %92 azaldı

Cuma, 11 Kasım 2022 09:40:39 (GMT+3) | Kalküta

Hint çelik üreticisi Jindal Steel and Power Limited’in (JSPL) konsolide net kârı 2022-2023 mali yılının ikinci çeyreğinde (Nisan-Eylül) yıllık %91,51 düşüşle 2,19 milyar INR (26,80 milyon $) seviyesine yer aldı.

İkinci çeyrekte şirketin faaliyet kârı yıllık %1 düşüşle 135,2 milyar INR (1,65 milyar $) oldu.

Hükümetin bu yılın Mayıs ayında getirdiği %15 oranındaki ihracat vergisi nedeniyle ihracat tonajının söz konusu çeyrekte %11 azaldığını belirten JSPL, yerel çelik talebinin iyileştiğini ancak ihracat tonajlarındaki düşüşün bu durumu kısmen etkilediğini dile getirdi.

Şirket tarafından yapılan açıklamada, “Uzun ve yassı mamul fiyatları ikinci çeyrekte önemli bir düşüş gösterdi. Resesyon endişeleri ve talebin düşük olacağına yönelik tahminler küresel emtia fiyatlarını etkiledi. Ancak düşük hammadde fiyatlarının sağladığı avantaj ikinci çeyrekte tam anlamıyla yansıtılamadı,” ifadeleri kullanıldı.

1$ = 81,80 INR