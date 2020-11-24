Hint JSPL’in çelik satışları ve üretimi Ekim ayında arttı

Salı, 24 Kasım 2020 15:02:39 (GMT+3) | İstanbul

Jindal Steel and Power Limited (JSPL) tarafından yapılan açıklamaya göre, şirketin çelik satışları bu yılın Ekim ayında yıllık bazda %10 artışla 600.000 mt oldu.

Şirketin çelik üretimi Ekim ayında yıllık %13 artışla 585.000 mt seviyesinde kaydedildi.

JSPL’nin söz konusu aydaki ihracat satışları, toplam satışların yaklaşık %28’ini oluşturdu. Ekim ayında şirketin ihracatı yıllık %37 arttı.

JSPL, Ekim ayında, 701.500 mt ile en yüksek pelet üretimini ve 49.062 mt ile en yüksek filmaşin üretimini gerçekleştirdi.