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Hint JSPL’in çelik satışları ve üretimi Ekim ayında arttı

Salı, 24 Kasım 2020 15:02:39 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Jindal Steel and Power Limited (JSPL) tarafından yapılan açıklamaya göre, şirketin çelik satışları bu yılın Ekim ayında yıllık bazda %10 artışla 600.000 mt oldu.

Şirketin çelik üretimi Ekim ayında yıllık %13 artışla 585.000 mt seviyesinde kaydedildi.

JSPL’nin söz konusu aydaki ihracat satışları, toplam satışların yaklaşık %28’ini oluşturdu. Ekim ayında şirketin ihracatı yıllık %37 arttı.

JSPL, Ekim ayında, 701.500 mt ile en yüksek pelet üretimini ve 49.062 mt ile en yüksek filmaşin üretimini gerçekleştirdi.


Etiketler: Hindistan  çelik üretimi  Hint Yarımadası  |  benzer haberler »


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