Hint JSPL Limited’in net kârı 2021-2022 mali yılının dördüncü çeyreğinde %65 düştü

Salı, 31 Mayıs 2022 10:46:09 (GMT+3) | Kalküta

Hint Jindal Steel and Power Limited’in (JSPL) net kârı 2021-2022 mali yılının dördüncü çeyreğinde (Ocak-Mart dönemi) yıllık %65 düşüşle 12 milyar INR (154,58 milyon $) seviyesinde yer aldı.

Söz konusu dönemde, şirketin brüt geliri yıllık %33 artışla 156,09 milyar INR (2,01 milyar $) seviyesine yükseldi. JSPL, madencilik yatırımları için alınan borçların, su harcamalarının ve enerji tedarik anlaşması iptalinin net kârı olumsuz etkilediğini belirtti.

Aynı dönemde şirketin çelik üretimi yıllık %2 artışla 2,11 milyon mt seviyesinde yer alarak şimdiye kadar kaydedilen en yüksek seviye olarak kayıtlara geçti. Şirket mevcut mali yılda 8,5-9 milyon mt çelik üretimi yapmayı bekliyor.