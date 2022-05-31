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Hint JSPL Limited’in net kârı 2021-2022 mali yılının dördüncü çeyreğinde %65 düştü

Salı, 31 Mayıs 2022 10:46:09 (GMT+3)   |   Kalküta
       

Hint Jindal Steel and Power Limited’in (JSPL) net kârı 2021-2022 mali yılının dördüncü çeyreğinde (Ocak-Mart dönemi) yıllık %65 düşüşle 12 milyar INR (154,58 milyon $) seviyesinde yer aldı.

Söz konusu dönemde, şirketin brüt geliri yıllık %33 artışla 156,09 milyar INR (2,01 milyar $) seviyesine yükseldi. JSPL, madencilik yatırımları için alınan borçların, su harcamalarının ve enerji tedarik anlaşması iptalinin net kârı olumsuz etkilediğini belirtti.

Aynı dönemde şirketin çelik üretimi yıllık %2 artışla 2,11 milyon mt seviyesinde yer alarak şimdiye kadar kaydedilen en yüksek seviye olarak kayıtlara geçti. Şirket mevcut mali yılda 8,5-9 milyon mt çelik üretimi yapmayı bekliyor.


Etiketler: Hindistan Hint Yarımadası çelik üretimi mali sonuçlar Jindal 

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