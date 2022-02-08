Hint JSL’nin net kârı üçüncü çeyrekte %300 arttı

Salı, 08 Şubat 2022 11:18:02 (GMT+3) | Kalküta

Hint Jindal Stainless Limited’in (JSL) net kârı 2021-2022 mali yılının üçüncü çeyreğinde (Ekim-Aralık) yıllık %300 artışla 4,41 milyar INR (59 milyon $) seviyesinde yer aldı.

Söz konusu çeyrekte, şirketin toplam kârı yıllık %58 artarak 56,82 milyar INR (760 milyon $) seviyesinde kaydedildi.

JSL İdari Yöneticisi Abhyuday Jindal, “Ürün karmamız ve artan ihracatımız sayesinde Çin ile Endonezya çıkışlı ithalatın yarattığı zorlu ve haksız rekabete rağmen kârlılığımızı muhafaza edebildik,” açıklamasını yaptı.