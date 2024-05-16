Hint JSL’nin net kârı dördüncü çeyrekte %35 düştü

Perşembe, 16 Mayıs 2024 15:05:13 (GMT+3) | Kalküta

Hint paslanmaz çelik üreticisi Jindal Stainless Limited’in (JSL) konsolide net kârı 2023-24 mali yılının dördüncü çeyreğinde (Ocak-Mart) yıllık %34,61 düşüşle 5 milyar INR (56,96 milyon $) seviyesinde yer aldı.

Söz konusu dönemde şirketin toplam satış geliri yıllık %3,19 düşerek 94 milyar INR (1,13 milyar $) seviyesinde kaydedildi.

2023-24 mali yılının tamamında JSL’nin net kârı yıllık %28,31 artışla 27 milyar INR (324,90 milyon $) ve satış geliri de yıllık %8,03 artışla 385 milyar INR (4,62 milyar $) seviyelerinde yer aldı.