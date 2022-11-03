Hint Jindal Stainless’ın net kârı ikinci çeyrekte %50 azaldı

Perşembe, 03 Kasım 2022 10:17:32 (GMT+3) | Kalküta

Hint çelik üreticisi Jindal Stainless Limited’in net kârı 2022-2023 mali yılının ikinci çeyreğinde (Nisan-Eylül) yıllık %50 düşüşle 1,59 milyar INR (19,22 milyon $) seviyesinde yer aldı.

Söz konusu dönemde, şirketin satış gelirleri yıllık %11,5 artışla 56,05 milyar INR (683 milyon $) oldu.

Şirket, ikinci çeyrekte girdi maliyetlerinin %3 düşmesine rağmen enerji maliyetlerinde meydana gelen %35 artışın söz konusu düşüşü fazlasıyla dengelediğini söyledi.

Ayrıca iç piyasada dampingli satış yapan Çinli ve Endonezyalı üreticiler nedeniyle yerel paslanmaz çeliğin sıkı bir rekabetle karşı karşıya olduğu ve hükümetin getirdiği ihracat vergisinin kârlılığı azalttığı da eklendi.