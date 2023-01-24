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Hint Jindal Stainless Limited’in konsolide net kârı üçüncü çeyrekte %28 azaldı

Salı, 24 Ocak 2023 10:11:17 (GMT+3)   |   Kalküta
       

Hint çelik üreticisi Jindal Stainless Limited’in (JSL) konsolide net kârı 2022-2023 mali yılının üçüncü çeyreğinde (Ekim-Aralık) yıllık %28 düşüşle 3,14 milyar INR (38,57 milyon $) seviyesinde yer aldı.

Söz konusu çeyrekte şirketin toplam gelirleri yıllık %12 artışla 63,50 milyar INR (780 milyon $) oldu.

JSL tarafından yapılan açıklamada ihracatın toplam satış gelirlerindeki payının 2021-2022 mali yılının üçüncü çeyreğinde %26 seviyesinde yer aldığını ancak hükümetin çelik ürünleri ihracatına getirdiği vergi sebebiyle mevcut mali yılda %5’e düşmesi sonucunda net kârın azaldığı ifade edildi.


Etiketler: Hindistan Hint Yarımadası Mali Sonuçlar Jindal 

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